В Кыштыме семье с двумя детьми, оставшейся без крыши над головой, будет оказана материальная помощь
Автор: КР от Сегодня, 09:14 Категория: Общество
Напомним, в ночь на минувшую среду сгорела крыша одного из частных домов на улице Свободы. Супруги с двумя маленькими детьми успели выбежать на улицу. И хотя стены и потолок остались целы, жить в этом доме сейчас нельзя.
Вчера на место ЧП выехала заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук.
– Эта семья не очень обеспеченная, – сказала сайту «КР» Саланчук. – Я уже поручила управлению социальной защиты населения подготовить необходимые документы на оказание погорельцам материальной помощи через министерство социальных отношений Челябинской области. Помощь им будет оказана и из местного бюджета.