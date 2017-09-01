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» » В Кыштыме семье с двумя детьми, оставшейся без крыши над головой, будет оказана материальная помощь

В Кыштыме семье с двумя детьми, оставшейся без крыши над головой, будет оказана материальная помощь

Автор: КР от Сегодня, 09:14 Категория: Общество

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Напомним, в ночь на минувшую среду сгорела крыша одного из частных домов на улице Свободы. Супруги с двумя маленькими детьми успели выбежать на улицу. И хотя стены и потолок остались целы, жить в этом доме сейчас нельзя.

 

Вчера на место ЧП выехала заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук.

 

– Эта семья не очень обеспеченная, – сказала сайту «КР» Саланчук. – Я уже поручила управлению социальной защиты населения подготовить необходимые документы на оказание погорельцам материальной помощи через министерство социальных отношений Челябинской области. Помощь им будет оказана и из местного бюджета.

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