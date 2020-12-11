Житель Озёрска перевёл мошенникам более одного миллиона рублей

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Сотрудники полиции то и дело информируют население о мошенниках и рассказывают о том, как не попасться в их лапы. Несмотря на это, за прошедшие двое суток доверчивые южноуральцы лишились пяти с лишним миллионов рублей. Заявления о совершённых мошенничествах поступили в отделы полиции Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Озёрска, Верхнего Уфалея и других городов и районов.

Больше всего досталось жителю соседнего города Озёрска. Мужчина стал жертвой распространйнной мошеннической схемы – «звонок сотрудника службы безопасности банка». Во всех случаях во время телефонных разговоров собеседники под разными предлогами внушили южноуральцам опасения за их сбережения или убедили в том, что злоумышленники оформляют на граждан кредиты. Заявители выполнили все указания незнакомцев по телефону. Диктовали данные своих банковских карт, загружали приложения на телефон или снимали в банкоматах свои сбережения или кредитные средства и отправляли на «безопасные счета», которые на самом деле подконтрольны мошенникам. Самую крупную сумму перевёл злоумышленникам озерчанин – не менее 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают гражданам: представители банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в смс-сообщениях. Эти сведения никому нельзя сообщать! Кроме того, работники кредитных организаций никогда не предлагают перевести денежные средства на сторонние счета. Такие запросы и предложения осуществляют только мошенники.