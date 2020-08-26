В Челябинской области зафиксирована новая схема мошенничества

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Как сообщается на сайте Главного Управления МВД России по Челябинской области, зафиксированы новые схемы мошенничества, по которым злоумышленники предлагают заработать через инвестиции или на фондовых биржах.

Один из таких случаев произошёл в Южноуральске. Местному жителю позвонил неизвестный и, представившись менеджером, предложил зарегистрироваться на сайте Werty.trade для получения процентов от инвестиций. Мужчина согласился и перевёл деньги, поверив, что их направят на денежные ставки биржевой платформы.

Более того, потерпевший даже оформил кредит, чтобы перевести нужную сумму. А когда решил снять сумму со счёта, аферист перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Подобный случай произошел и в Троицке. Пытаясь заработать на торгах на фондовой бирже, мужчина потерял из-за мошенников свыше 400 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, не рисковать своими сбережениями. Прежде, чем вкладывать свои деньги в какое-либо дело, нужно собрать информацию об организации и наличии лицензии, изучить отзывы других вкладчиков. Ни в коем случае не сообщать никому данные своих банковских карт. По возможности доносить информацию об используемых мошенниками схемах до пожилых родственников, чаще всего именно они становятся жертвами злоумышленников.