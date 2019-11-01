Жительница Кыштыма угодила в ловушку мошенников

Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Общество

Никакие призывы быть бдительными и не сообщать незнакомцам данные своих банковских карт, увы, не действуют на некоторых жителей нашего города.

Сегодня в дежурную часть полиции обратилась женщина, ставшая очередной жертвой телефонных мошенников. Ей пришло смс о списании с карты 12 тысяч рублей. Тут же был указан номер, по которому якобы можно было узнать подробности.

Доверчивая жительница Кыштыма перезвонила на незнакомый номер и сообщила все данные своей банковской карты. Добычей злоумышленников стали 12 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

С начала года в кыштымской полиции зарегистрировано уже 63 заявления о мошенничествах. Общая сумма ущерба составляет свыше шести миллионов рублей.