Жителей Кыштыма атакуют телефонные мошенники

Автор: КР от Вчера, 17:47 Категория: Происшествия

В последнее время ни проходит и дня, чтобы в дежурную часть кыштымской полиции не поступали сообщения о мошенниках. Вчера очередной жертвой «липового» банковского сотрудника стал житель нашего города 1966 года рождения.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, кыштымец угодил в уже известную ловушку проходимцев. На телефон нашего земляка пришло сообщение о списании с его карты 7600 рублей. Тут же был указан номер для обратной связи для уточнения информации.

Когда мужчина перезвонил, ему ответил незнакомец, представившийся работником банка. Он потребовал сообщить номер карты и код, расположенный на оборотной стороне карты. Затем велел потерпевшему перезагрузить телефон и дождаться смс о возврате денежных средств. Однако, понятное дело, никто возвращать деньги не собирался. Более того, после перезагрузки со счёта пропали ещё пять тысяч рублей.

Тогда житель Кыштыма отправился в банк, чтобы разобраться в случившемся. Однако пока он ждал очередь, с его кредитной карты злоумышленники увели ещё 23 тысячи рублей.