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В Кыштыме из-за нарушения правил монтажа электроприборов чуть не сгорел жилой дом

Сегодня, 10:21 Категория: Происшествия
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В минувшую пятницу, 4 декабря, загорелся жилой дом № 28 на улице Пушкина. На место выехали расчёты из 38-й и 117-й пожарных частей. С «красным петухом» боролись 14 пожарных.

 

Как сообщили сайту «КР» в части № 38, огонь уничтожил кровлю дома на площади 45 квадратных метров, повредил часть стен и надворную постройку. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

 

Люди не пострадали.

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Теги: Кыштым пожар улица Пушкина электроприборы

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