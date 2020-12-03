В Кыштыме из-за нарушения правил монтажа электроприборов чуть не сгорел жилой дом

Сегодня, 10:21 Категория: Происшествия

1 203

0

В минувшую пятницу, 4 декабря, загорелся жилой дом № 28 на улице Пушкина. На место выехали расчёты из 38-й и 117-й пожарных частей. С «красным петухом» боролись 14 пожарных.

Как сообщили сайту «КР» в части № 38, огонь уничтожил кровлю дома на площади 45 квадратных метров, повредил часть стен и надворную постройку. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Люди не пострадали.