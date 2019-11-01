В Кыштыме ночью горел жилой дом

Автор: КР от Вчера, 08:42 Категория: Происшествия

Сегодня в половине двенадцатого ночи на пульт пожарной части № 38 поступило сообщение о горении одного из жилых домов на улице Егозинка. На место выехали два пожарных расчёта из 38-ой и один расчёт – из 117-й пожарных частей.

Как сообщили сайту «КР» части № 38, огнём была охвачена крыша и стены. Пожар уничтожил кровлю на площади в 50 квадратных метров и стены – 40 «квадратов».

До приезда пожарных соседи успели разбудить и вывести из дома женщину. У неё больные ноги, поэтому сама она не могла быстро покинуть горящее строение.

Ущерб составил около одного миллиона рублей. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность печи.