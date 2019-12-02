В Кыштыме за одну ночь произошло два пожара

Автор: КР от Сегодня, 09:12 Категория: Происшествия

Первое сообщение поступило на пульт диспетчера пожарной части № 38 в начале двенадцатого. На улице Пушкина горел жилой дом. На место ЧП выехали два расчёта 38-й пожарной части и один расчёт – из 117-й.

Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, огонь полностью уничтожил кровлю на площади сто квадратных метров. Повреждены и стены строения. Владелица дома – 30-летний педагог города Озёрска – не пострадала. По предварительной версии, причиной возгорания стало неправильное устройство печи.

Не успели огнеборцы справиться с одним пожаром, как в половине первого ночи эти же расчёты отправились в сады «Теренкуль». Задействован был и ещё один расчёт пожарной части № 118 из посёлка Тайгинки. В садоводческом товариществе «красный петух» прошёлся по кровле в 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.