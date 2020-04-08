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В одном из посёлков Кыштымского округа сгорел жилой дом

Сегодня, 14:23 Категория: Происшествия
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Пожар произошёл в девятом часу вечера в минувший понедельник, шестого апреля. В жилой дом на четырёх хозяев, расположенный в Чапаевском переулке посёлка Тайгинки, выехали расчёты из 118-й и 38-й пожарных частей.

 

Общая площадь дома составляет восемь на двадцать квадратных метров. Огонь уничтожил 25 «квадратов». Сумма ущерба – 200 тысяч рублей.

 

В пожаре никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания стало оставление источника открытого горения без присмотра.

 

Огнеборцам удалось быстро потушить огонь и не допустить его распространения. Они управились с пожаром всего за час.

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Теги: Кыштым Тайгинка пожар

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