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Кыштыму -- 260 лет

В Кыштыме пожар разыгрался сразу на двух жилых домах

Автор: КР от Сегодня, 08:50 Категория: Происшествия

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Вчера в 18:42 на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о горении двух жилых домов.

 

Как сказала сайту «КР» радиотелефонист этой пожарной части Татьяна Силантьева, на место выехали два расчёта из части № 38 и два – из 117-й.

 

– Горели дома на улице Розы Люксембург № 18/3 и № 18/1, – говорит Силантьева. – По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

 

Никто из семей, проживающих в этих домах, не пострадал. А вот жилища придётся долго восстанавливать. У обоих строений огонь повредил кровлю и стены.

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