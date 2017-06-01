В Кыштыме пожар разыгрался сразу на двух жилых домах
Автор: КР от Сегодня, 08:50 Категория: Происшествия
Вчера в 18:42 на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о горении двух жилых домов.
Как сказала сайту «КР» радиотелефонист этой пожарной части Татьяна Силантьева, на место выехали два расчёта из части № 38 и два – из 117-й.
– Горели дома на улице Розы Люксембург № 18/3 и № 18/1, – говорит Силантьева. – По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Никто из семей, проживающих в этих домах, не пострадал. А вот жилища придётся долго восстанавливать. У обоих строений огонь повредил кровлю и стены.
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