Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме едва не сгорел жилой дом

Сегодня, 10:26 Категория: Происшествия
164
0

Сегодня ночью в 2 часа 30 минут на пульт пожарной части № 38 поступило сообщение о том, что на улице Чехова горит жилой дом. На место выехали два пожарных расчёта из 38-й пожарной части и один расчёт – из 117-й.

 

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

 

Огнём уничтожена кровля гаража и надворных построек. Пламя успело перейти и на крышу жилого дома, однако дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

 

Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Люди не пострадали.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым пожар

Похожие публикации:

В Кыштыме за одну ночь произошло два пожара

В Кыштыме ночью горел жилой дом

В Кыштыме пожарные отстояли два дома от огня

В Кыштыме сегодня ночью загорелся жилой дом

Огонь «слизал» полмиллиона

Комментарии:

Добавить