В Кыштыме едва не сгорел жилой дом

Сегодня, 10:26 Категория: Происшествия

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Сегодня ночью в 2 часа 30 минут на пульт пожарной части № 38 поступило сообщение о том, что на улице Чехова горит жилой дом. На место выехали два пожарных расчёта из 38-й пожарной части и один расчёт – из 117-й.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Огнём уничтожена кровля гаража и надворных построек. Пламя успело перейти и на крышу жилого дома, однако дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Люди не пострадали.