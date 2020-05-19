На железнодорожной станции Кыштым задержали похитителя рельсов

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Фото пресс-службы Южно-Уральского Линейного управления МВД на транспорте.

Следователи Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте завершили расследование уголовных дел в отношении жителя города Карабаша 1976 года рождения. Он обвиняется в краже рельсов с железнодорожного перегона.

Подозреваемый был задержан сотрудниками линейного пункта полиции на станции Кыштым в сентябре прошлого года. Проверка показала, что мужчина с августа по сентябрь 2019 года совершал хищения рельсов с железнодорожных перегонов «Анбашская – Пирит» и «Кыштым – Карабаш». Злоумышленник разрезал рельсы, складированные на насыпи и предназначенные для установки в путь, вывозил их на своём автомобиле и сдавал в пункт приёма металлолома. Всего им было похищено более двух тонн рельсов. Ущерб превысил 23 тысячи рублей. Похищенное частично изъято сотрудниками транспортной полиции.

Следователями было возбуждено три уголовных дела по статье «Кража». Все материалы уголовных дел направлены в суд.