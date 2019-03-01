Прогулка жителя Кыштыма вдоль железнодорожных путей обернулась уголовным делом

Автор: КР от Сегодня, 14:24 Категория: Общество

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте провели профилактическое мероприятие «Перевозчик». В его рамках у жителя нашего города, 1990 года рождения, изъяли синтетический наркотик в крупном размере.

Сотрудники линейного пункта полиции задержали молодого человека, когда он шёл вдоль железнодорожных путей станции Кыштым.

Как сообщается в пресс-релизе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, при личном досмотре в кармане брюк подозреваемого был обнаружен и изъят полимерный пакетик с растительным веществом. В нём находилось синтетическое наркотическое вещество «спайс» массой 1,74 грамма, что является крупным размером.

Следователями возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ – за незаконное хранение наркотических веществ, в крупном размере.