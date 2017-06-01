Житель Кыштыма обворовал одно из муниципальных предприятий, где он сам же и работал

Автор: КР от Сегодня, 11:19 Категория: Происшествия

В следственном отделе полиции завершилось расследование уголовного дела в отношении 56-летнего работника муниципального предприятия «Кыштымводоканал».

Как сказал сайту «КР» и. о. начальника следственного отдела Александр Тепленко, в мае из помещения машинного отделения мужчина с помощью крана-балки похитил три электродвигателя, которые затем вывез на своём автомобиле. Ущерб составил 12540 рублей.

Дома он разобрал двигатели. Чугунные корпуса спрятал во дворе своего частного дома, а медную обмотку успел сдать в пункт приёма цветных металлов.

Подозреваемого в краже удалось вычислить довольно быстро. Работник водоканала во всём признался и уже возместил работодателю весь ущерб. Тем не менее, против него возбуждено уголовное дело. Ранее не судимому кыштымцу грозит до пяти лет лишения свободы.