Житель Кыштыма обворовал одно из муниципальных предприятий, где он сам же и работал
Автор: КР от Сегодня, 11:19 Категория: Происшествия
В следственном отделе полиции завершилось расследование уголовного дела в отношении 56-летнего работника муниципального предприятия «Кыштымводоканал».
Как сказал сайту «КР» и. о. начальника следственного отдела Александр Тепленко, в мае из помещения машинного отделения мужчина с помощью крана-балки похитил три электродвигателя, которые затем вывез на своём автомобиле. Ущерб составил 12540 рублей.
Дома он разобрал двигатели. Чугунные корпуса спрятал во дворе своего частного дома, а медную обмотку успел сдать в пункт приёма цветных металлов.
Подозреваемого в краже удалось вычислить довольно быстро. Работник водоканала во всём признался и уже возместил работодателю весь ущерб. Тем не менее, против него возбуждено уголовное дело. Ранее не судимому кыштымцу грозит до пяти лет лишения свободы.
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