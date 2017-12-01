Житель Кыштыма дважды обворовал ритуальный салон и ограбил в присутствии детей жилой дом

Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: Происшествия

В следственном отделе полиции завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя нашего города. Он обвиняется в двух кражах, грабеже и уклонении от административного надзора.

В прошлом году молодой человек освободился из заключения, где отбывал срок за кражи. Выйдя на свободу, он устроился на работу в ритуальный салон «Вечность». Не прошло и нескольких месяцев, как в апреле этого года он тайком прикарманил 71 500 рублей, находившихся в ящике с выручкой. Руководство салона заявило в полицию, но расследование по горячим следам результата не дало.

В июне злоумышленник снова совершил кражу, похитил сумку директора «Вечности». В ней находились 149 тысяч рублей и личные вещи.

Как сказал сайту «КР» начальник следственного отдела полиции Александр Тепленко, подозреваемого удалось установить по записям с камер видеонаблюдения. Однако спустя неделю он успел совершить ещё и грабёж.

Подозреваемый проник в один из частных домов на улице Пеньковка. В этот момент дома одни находились две школьницы. Перепуганных детей он не тронул, зато похитил золотые украшения на сумму 250 тысяч рублей.

Как только полиция установила его личность, кыштымец был объявлен в розыск. В начале августа он был задержан сотрудниками уголовного розыска. С того времени обвиняемый по трём уголовным статьям находится в следственном изоляторе.

Золотые украшения полиция обнаружила в одном из ломбардов города Миасса. Почти все они, за исключением двух колец, были возвращены владелице. Удалось вернуть потерпевшим и часть похищенных денег.

Общий ущерб составил около полумиллиона рублей.

Уголовное дело в отношении жителя нашего города передано в суд. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.