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В Кыштыме сотрудники транспортной полиции установили похитителя дизельного топлива

Сегодня, 10:18 Категория: Происшествия
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Фото пресс-службы Южно-Уральского линейного управления МВД РОссии на транспорте.

 

Дознаватели Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело.

 

Как сообщает Южно-Уральское линейное управление МВД России  на транспорте, 15 марта этого года сотрудники Линейного пункта полиции на станции Кыштым в ходе рейдовых мероприятий на железнодорожной станции Новогорная (ЮУЖД) выявили машиниста манёврового локомотива, подозреваемого в краже топлива.

 

Проверка показала, что 37-летний мужчина во время рабочей смены слил из топливной системы управляемого им локомотива более 60 литров дизельного топлива для заправки своего автомобиля. Ущерб составил 3000 рублей. Однако и этого хватило для возбуждения уголовного дела по статье «Кража».

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Теги: Кыштым кража станция Кыштым

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