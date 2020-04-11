Мошенники оформили на жителя Кыштыма крупный кредит

Сегодня, 19:28 Категория: Происшествия

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» поступило заявление от 64-летнего жителя нашего города. Он сообщил, что неизвестные путём обмана оформили на его имя кредит, а затем заставили перевести им на счёт 200 тысяч рублей.

Полицейские установили, что на телефон потерпевшего поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником банка и пояснил, что на пенсионера оформлен кредит. При этом сумму он не назвал, а переключил звонок на якобы сотрудника службы безопасности.

В ходе разговора лжесотрудник службы безопасности рассказал, что во избежание мошеннических действия надо продиктовать пароль, который придет в смс. Далее попросил пройти к ближайшему банкомату и перевести на указанный номер телефона 100 тысяч рублей.

Кыштымец в банкомате запросил баланс и увидел на своей карте 400 тысяч рублей. Вскоре ему позвонили с другого номера и тоже потребовали перевести 100 тысяч рублей, что потерпевший и сделал.

И только когда мужчина перевёл деньги во второй раз, он понял, что его обманули, так как никаких кредитных документов не подписывал.

Он снял оставшиеся 200 тысяч, позвонил на горячую линию банка, где ему объяснили, что на его имя был оформлен кредит без его разрешения, и заблокировали карту.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Полиция настоятельно рекомендует при звонке с незнакомого номера по любым обстоятельствам, связанным с банковской деятельностью – вкладам, счетам, кредитам и так далее прервать разговор и позвонить по горячей линии своего банка.