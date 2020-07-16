Житель Кыштыма обогатил мошенников на триста с лишним тысяч рублей

Сегодня, 14:58 Категория: Происшествия

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель нашего города 1984 года рождения.

По словам мужчины, вечером 14 июля ему позвонил незнакомец и представился работником службы безопасности банка. Он начал убеждать кыштымца, что пока они разговаривают, с банковских карт нашего земляка неизвестные пытаются списать все сбережения. Сначала он не поверил, но лжесотрудник банка оказался настойчивым и убедительным.

В конце концов, житель Кыштыма принял всё сказанное за чистую монету. При этом звонивший сообщил, что ему удалось остановить списание денег, и их нужно срочно перевести на страховые ячейки. Для этого кыштымец должен был подойти к банкомату и выполнить все инструкции «добродетеля».

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, наш земляк так и сделал. Он последовал к ближайшему банкомату и сделал всё так, как ему говорил незнакомец. Только после этого житель города догадался позвонить на горячую линию банка и заблокировать свои карточки.

Однако оказалось слишком поздно. Со счетов мужчины исчезли 306 тысяч рублей.