Житель Кыштыма стал очередной жертвой мошенников
Сегодня, 00:10 Категория: Происшествия
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Вчера в дежурную часть полиции обратился житель нашего города, попавшийся на удочку мошенников. У него были похищены денежные средства с помощью приложения для мобильного телефона.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил кыштымца в том, что с его банковской карты пытаются списать средства. Под предлогом предотвращения операции мошенник предложил установить на мобильный телефон специальное приложение. Выполнив указанное действие, житель нашего города лишился 35 тысяч рублей.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.