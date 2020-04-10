Житель Кыштыма стал очередной жертвой мошенников Сегодня, 00:10

В эту субботу, 11 апреля, на телеканале «ОТВ» прозвучит вся правда о коронавирусе Вчера, 17:21

Теперь купить маску можно только в аптеке. Продавать в любом другом месте – незаконно Вчера, 16:41

Сегодня жителей Кыштыма приглашают на онлайн-спектакль Камерного театра Вчера, 16:15

В Кыштыме члены общественного совета при отделе полиции присоединились к акции «Оставайтесь дома!» Вчера, 16:02

Жительница Кыштыма осталась и без градусников, и без денег Вчера, 15:46

Брат с сестрой из Кыштыма стали бронзовыми призёрами турнира по мечевому бою Вчера, 14:05

В Кыштыме трикотажная фабрика сошьёт пятьдесят тысяч масок Вчера, 13:19

В Кыштыме учителя и школьники осваивают дистанционное обучение Вчера, 13:17

В Кыштыме стало меньше экономических преступлений, а также посягательств на жизнь и имущество Вчера, 13:10

Жители Кыштыма делятся с сайтом «КР» фотографиями заторов при въезде в Озёрск после введённых ограничений Вчера, 12:55

В Кыштыме открылись дополнительные дежурные группы в детсадах Вчера, 12:46