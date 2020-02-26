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Житель Кыштыма попался на удочку мошенника

Сегодня, 19:27 Категория: Происшествия
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Вчера с заявлением об очередном факте мошенничества в дежурную часть полиции обратился житель нашего города. По словам мужчины, ему позвонил незнакомец и представился работником банка.

 

Далее действовал по отработанной схеме. Сказал, что с карты кыштымца пытаются списать денежные средства и для того, чтобы их обезопасить, ему нужно знать данные о карте. Доверчивый клиент выложил звонившему всю информацию. Добычей мошенника стали 17 тысяч 200 рублей.

 

А вот житель Карабаша оказался умнее. Ему также позвонил лжесотрудник банка. Правда, на сей раз схема была иная. Незнакомец сообщил, что на банковский счёт зачислены 30 тысяч рублей, а для того, чтобы деньги «упали» на карту, ему нужны номер и код на оборотной стороне.

 

Карабашец заподозрил неладное и прекратил разговор. После этого позвонил в полицию и в банк. Как он и предполагал, никаких денежных поступлений на его счёт не было.

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Теги: Кыштым полиция мошенники

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