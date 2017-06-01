Развели по-крупному: кыштымец перевёл мошеннику по имени Сергей почти сто тысяч рублей

Автор: КР от Вчера, 08:29 Категория: Происшествия

В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратился житель нашего города. Он обогатил мошенника на 95 тысяч рублей.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на сайте «Авито.ру» кыштымец увидел объявление о продаже вилочного погрузчика «Тойота» грузоподъёмностью две тонны за 125 тысяч рублей. Он позвонил по указанному номеру телефона. Ответил мужчина, который представился Сергеем. Он предложил нашему земляку перевести на его банковскую карту 50 тысяч рублей.

Житель Кыштыма перевёл задаток в тот же день. По телефону Сергей подтвердил, что получил деньги и сказал, что готов пригнать погрузчик в наш город, но для этого необходимо оплатить ещё и топливо. Покупатель согласился. Однако через несколько минут Сергей перезвонил и сообщил, что бухгалтер предприятия, которое продаёт погрузчик, ошибся в сумме предоплаты и необходимо было внести не 50, а 95 тысяч. Доверчивый кыштымец перевёл на карту незнакомца ещё 45 тысяч рублей.

Сергей заверил мужчину, что приедет на погрузчике со всеми документами к восьми часам вечера. Но житель нашего города своей покупки так и не дождался. Телефон Сергея был уже отключен, а объявление удалено с сайта «Авито.ру».

По факту мошенничества проводится доследственная проверка.