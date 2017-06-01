Развели по-крупному: кыштымец перевёл мошеннику по имени Сергей почти сто тысяч рублей
Автор: КР от Вчера, 08:29 Категория: Происшествия
В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратился житель нашего города. Он обогатил мошенника на 95 тысяч рублей.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на сайте «Авито.ру» кыштымец увидел объявление о продаже вилочного погрузчика «Тойота» грузоподъёмностью две тонны за 125 тысяч рублей. Он позвонил по указанному номеру телефона. Ответил мужчина, который представился Сергеем. Он предложил нашему земляку перевести на его банковскую карту 50 тысяч рублей.
Житель Кыштыма перевёл задаток в тот же день. По телефону Сергей подтвердил, что получил деньги и сказал, что готов пригнать погрузчик в наш город, но для этого необходимо оплатить ещё и топливо. Покупатель согласился. Однако через несколько минут Сергей перезвонил и сообщил, что бухгалтер предприятия, которое продаёт погрузчик, ошибся в сумме предоплаты и необходимо было внести не 50, а 95 тысяч. Доверчивый кыштымец перевёл на карту незнакомца ещё 45 тысяч рублей.
Сергей заверил мужчину, что приедет на погрузчике со всеми документами к восьми часам вечера. Но житель нашего города своей покупки так и не дождался. Телефон Сергея был уже отключен, а объявление удалено с сайта «Авито.ру».
По факту мошенничества проводится доследственная проверка.
Комментарии
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (Горожанин)
Об этом и речь шла. Городская "управа" для того и существует, чтобы управлять. Хватит "показывать себя". Заставьте их работать в интересах жителей! А свои споры пусть решают между собой в суде, и >>>
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (Radishev)
Как у нас любят лукавить... В очередной раз редакция подает материал по данной теме тенденциозно, деля фигурантов на "хороших" и "плохих". А в этой ситуации нет ни хороших, ни плохих. Есть две ком >>>
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (NEXT)
Напомним, компания ООО «ЮжУралСпецМВ» была заведена в наш город ещё прежним составом администрации Кыштымского городского округа. Ну правильно, в 2014 году : http://www.kr74.ru/utilities/34 >>>
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (житель)
Есть такой гражданин Цветков А.В.юрист в ООО «ЮжУралСпецМВ» , юрист в ТСН «93», директор «КУК» , может где-то еще; по всей видимости умный и перспективный человек. Так как же довел до таких долго >>>
На трассе под Кыштымом погибли мать и сын (Гость гость)
Соболезную большому горю >>>
Все комментарии