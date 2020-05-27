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В Кыштыме неизвестные похитили сразу два велосипеда

Сегодня, 11:35 Категория: Происшествия
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Кража произошла в минувший понедельник, 25 мая, в период времени с 16 до 16-30 часов.  

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, два велосипеда находились без присмотра примерно в пятидесяти метрах от одного из гаражей в кооперативе «Сигнал» на улице Челюскинцев. Один велосипед чёрного цвета с белой надписью ALEX, второй – синий скоростной.

 

Если кому-то что-либо известно о подозреваемых или месте нахождения велосипедов, просьба сообщить в полицию по телефону 4-46-41.

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Теги: Кыштым полиция велосипеды кража

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