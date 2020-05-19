В Кыштыме разыскивают гаражных воров

Сегодня, 10:19 Категория: Происшествия

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В Кыштыме на территории гаражного кооператива «Дальняя Дача» прокатилась серия краж. Из трёх боксов и одной хозпостройки неизвестные похитили столярный и электроинструмент.

Злоумышленники позарились на топоры, молотки, перфораторы, дрели и т.д. В гаражные боксы неизвестные проникли после того, как им удалось спилить замки.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, общий ущерб составил более двадцати тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время ведётся следствие и розыск подозреваемых. Если кому-то известно что-либо о совершённых кражах, просьба сообщить в дежурную часть полиции по круглосуточным номерам 4-46-61, 02.