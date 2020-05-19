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В Кыштыме разыскивают гаражных воров

Сегодня, 10:19 Категория: Происшествия
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В Кыштыме на территории гаражного кооператива «Дальняя Дача» прокатилась серия краж. Из трёх боксов и одной хозпостройки неизвестные похитили столярный и электроинструмент.

 

Злоумышленники позарились на топоры, молотки, перфораторы, дрели и т.д. В гаражные боксы неизвестные проникли после того, как им удалось спилить замки.

 

 Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, общий ущерб составил более двадцати тысяч рублей.

 

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

 

В настоящее время ведётся следствие и розыск подозреваемых. Если кому-то известно что-либо о совершённых кражах, просьба сообщить в дежурную часть полиции по круглосуточным номерам 4-46-61, 02.

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Теги: Кыштым полиция кража

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