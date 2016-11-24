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В Кыштыме преступники уехали на розовом велосипеде

Автор: КР от Сегодня, 11:40 Категория: Происшествия

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В дежурную часть полиции поступило первое в этом сезоне заявление о краже велосипеда. Злоумышленники подобрали ключи к замку, висевшему на двери подвального помещения в одной из многоэтажек на улице Интернационала, и похитили стоявший там розовый подростковый велосипед марки STELS. Особые приметы украденного двухколёсного транспортного средства – сломанное заднее крыло.    

 

Все, кто владеет какой-либо информацией о данном преступлении, могут сообщить её по телефонам 4-46-61 или 02.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, по статистике большинство подобных краж происходит в подъездах и  во дворах многоквартирных домов, на детских площадках и у магазинов. 

 

Чтобы сохранить свой велосипед в целости и сохранности, не стоит давать покататься на нём незнакомым людям, оставлять его без присмотра в общественных местах, у торговых точек или в подъездах. При покупке велосипеда необходимо потребовать у продавца записать в паспорт серийный номер рамы, а потом самим сфотографировать его.  

 

Оставляя велосипед на улице или в подъезде, нужно фиксировать специальными цепями из крепких сплавов металла не только его колёса, но и руль, и раму.

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Как вы лодку назовете - так она и поплывет. (Черный неуместный юмор)
 
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