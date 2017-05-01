Житель Кыштыма сам привёл в полицию подростка, укравшего велосипед у его сына
Автор: КР от Вчера, 11:07 Категория: Происшествия
Вчера в Кыштыме были зарегистрированы сразу две кражи велосипедов. Один из них удалось найти, что называется, по горячим следам.
Третьеклассник оставил велосипед возле дома № 107 на улице Карла Либкнехта, а сам зашёл в магазин игрушек. Минут через 20, выйдя из магазина, он увидел, что его двухколёсника уже нет. Мальчик тут же позвонил отцу. Мужчина приехал и стал объезжать на автомобиле близлежащие дворы. На улице Челюскинцев он увидел двух подростков на велосипедах. Один из них – 12-летний школьник – рассекал на велосипеде, точь-в-точь таком же, как у его сына.
– На вопрос: «Откуда велосипед?» мальчик признался, что украл его возле того самого магазина игрушек, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Мужчина доставил малолетнего воришку в отдел полиции. В настоящее время собираются все необходимые документы, после чего подросток будет поставлен на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. Сам же он из вполне благополучной семьи, ранее в поле зрения полиции не попадал.
А вот второй велосипед найти пока так и не удалось. Воспитанник секции бассейна «Садко» приехал на тренировку на велосипеде. Больше часа его двухколёсный транспорт стоял возле здания без присмотра и без специального замка. Велосипед сине-белого цвета так и не нашли. Его особая примета – ярко-красное сиденье. Все, кому что-либо известно о местонахождении велосипеда, просьба сообщить в полицию по номера 4-46-61, 02.
Комментарии
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