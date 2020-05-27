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В Кыштыме неизвестные обчистили гараж

Сегодня, 10:18 Категория: Происшествия
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В период времени с 17 по 26 мая нынешнего года из гаражного бокса в кооперативе «Горка» неизвестные похитили чужое имущество. Они вынесли автомобильную зимнюю резину различных производителей в количестве 16 штук и столько же штампованных дисков.

 

Кроме того, злоумышленники прихватили с собой пылесос и четыре складных походных стула.

 

Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно о краже или месте нахождения похищенного. Информацию можно сообщить по телефонам межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» 4-46-61, 4-46-41.

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Теги: Кыштым гараж кража полиция

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