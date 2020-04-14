Жительница Кыштыма попала под уголовную статью из-за обмана

Сегодня, 15:20 Категория: Происшествия

260

0

Полиция Кыштыма возбудила уголовное дело в отношении жительницы нашего города. Установлено, что в декабре прошлого года женщина обратилась в одну из микрофинансовых организаций, чтобы оформить займ в пять тысяч рублей.

При оформлении она сообщила заведомо ложные сведения о своём трудоустройстве и наличии постоянного дохода, хотя сама в это время нигде не работала и дохода не имела. Таким образом, путём обмана заёмщица получила пять тысяч рублей. Их она не выплатила до сих пор.

Теперь жительнице Кыштыма придётся нести уголовную ответственность по части первой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в сфере кредитования». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до четырёх месяцев ареста.