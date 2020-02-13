В Кыштыме задержали подозреваемых в краже золотых изделий

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В кыштымскую полицию обратилась 64-летняя жительница города, которая сообщила, что две женщины путём обмана похитили у неё золотые серьги и браслет.

По словам потерпевшей, две незнакомки подошли к ней на остановке в центре города. Сообщив, что на неё наложена порча, они предложили свою помощь. Для проведения обряда попросили золотые изделия. Получив их, одна из злоумышленниц сказала, что от них надо избавиться. Вторая «целительница» в это время приговаривала, что именно от них идёт весь негатив. После этого женщины с золотыми украшениями скрылись.

В ходе мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались жительницы Челябинской области 1972 и 1993 годов рождения. Золотые украшения частично возвращены владелице.

В отношении обеих возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.