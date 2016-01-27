В Кыштыме коллекторы из- за долга в две тысячи рублей испохабили ворота одного из частных домов

Автор: КР от Вчера, 16:06 Категория: Происшествия

В полицию с жалобой на действия коллекторов обратилась 27-летняя жительница нашего города. Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в августе прошлого года женщина оформила займ в размере 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций. Она исправно вносила ежемесячные платежи по уплате процентов и основного долга. Но в январе из-за задержки заработной платы заёмщица допустила просрочку и сразу же попала на крючок коллекторов.

Через несколько дней неуплаты ей позвонила менеджер кредитной организации. Она сообщила о сумме долга в две с небольшим тысячи рублей и сказала, что данные о просроченных платежах автоматически поступают в коллекторскую контору. И в этом жительница Кыштыма вскоре убедилась.

Вчера днём, когда в частном доме находились только двое детей с бабушкой, неизвестные разбили одно из окон, а на воротах крупными буквами краской написали слово «Долг».

По данному факту проводится доследственная проверка.