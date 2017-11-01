Жительницу Кыштыма осудили за мошенничество с кредитной картой банка Тинькофф

Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Происшествия

В судебном участке № 3 вынесен приговор по уголовному делу в отношении жительницы нашего города. Она признана виновной в мошенничестве, совершённом в сфере кредитования.

Как сообщила сайту «КР» помощник мирового судьи третьего участка Юлия Агеенко, молодая женщина, у которой нет постоянного источника дохода, поскольку она нигде не работает, ввела в заблуждение работников «Тинькофф банка», пытаясь заполучить кредит. Она предоставила заведомо ложные сведения о своём достатке и оформила кредитную карту с лимитом всего в восемь тысяч рублей.

Вскоре она обналичила 6 926 рублей, но возвращать их не собиралась. Как только у неё образовалась задолженность, банк обратился с исковым требованием в суд.

Подсудимая признана виновной в мошенничестве. Учитывая признательные показания, суд назначил ей ограничение свободы сроком на один год. Всё это время ей нельзя выезжать за пределы города, посещать места проведения массовых мероприятий. Кроме того, она обязана находиться дома с десяти часов вечера до шести утра.

Приговор уже вступил в законную силу.