Телефонные мошенники обманули главного специалиста Роспотребнадзора в Кыштыме

Сегодня, 13:52 Категория: Происшествия

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Об этом сегодня сообщил новостной портал Znak.com. Как говорится в этой интернет-газете, в Кыштыме главный специалист отдела Роспотребнадзора по Миассу и Карабашу стал жертвой телефонных мошенников.

Преступление было совершено в конце марта. Сотруднику Роспотребнадзора позвонили с номера с московским кодом и представились службой безопасности банка. Мужчину ввели в заблуждение, и он продиктовал незнакомцам данные своего счёта, в том числе онлайн-банка. В результате с карты исчезло 75 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В эти же дни подобным образом мошенники обманули 70-летнего пенсионера из Кыштыма. С его карты похитили более 130 тысяч. Также возбуждено уголовное дело.