В Кыштыме за счёт пенсионерки совершена покупка через интернет-магазин Автор: КР от Вчера, 16:49 Категория: Происшествия 0 В дежурную часть кыштымской полиции обратилась женщина 1959 года рождения. Мошенники похитили с её банковской карты почти десять тысяч рублей. – Незадолго до этого на её сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера, но так как взять трубку она не успела, решила перезвонить, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ответившая девушка представилась техническим консультантом Центробанка и пояснила, что имеется неподтверждённое списание денежных средств с её карты. Пенсионерка с готовностью продиктовала собеседнице номер своей банковской карты. Через несколько минут девушка перезвонила и сообщила: чтобы блокировать списание денег, нужно продиктовать код, который придёт по смс. Доверчивая женщина сделала и это. А спустя некоторое время на её сотовый телефон пришло сообщение о покупке в интернет-магазине на сумму 9800 рублей. Оставшиеся на карте 3984 рубля мошенники не тронули. Возбуждено уголовное дело. За кражу с банковского счёта преступникам (на тот счастливый случай, если их вдруг найдут) грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до шести лет. Полицейские в тысячный раз предупреждают: никогда не перезванивайте на незнакомые номера и не сообщайте данные своих банковских карт неизвестным людям. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить