В Кыштыме за счёт пенсионерки совершена покупка через интернет-магазин

Автор: КР от Вчера, 16:49 Категория: Происшествия

В дежурную часть кыштымской полиции обратилась женщина 1959 года рождения. Мошенники похитили с её банковской карты почти десять тысяч рублей.

– Незадолго до этого на её сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера, но так как взять трубку она не успела, решила перезвонить, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ответившая девушка представилась техническим консультантом Центробанка и пояснила, что имеется неподтверждённое списание денежных средств с её карты.

Пенсионерка с готовностью продиктовала собеседнице номер своей банковской карты. Через несколько минут девушка перезвонила и сообщила: чтобы блокировать списание денег, нужно продиктовать код, который придёт по смс. Доверчивая женщина сделала и это.

А спустя некоторое время на её сотовый телефон пришло сообщение о покупке в интернет-магазине на сумму 9800 рублей. Оставшиеся на карте 3984 рубля мошенники не тронули.

Возбуждено уголовное дело. За кражу с банковского счёта преступникам (на тот счастливый случай, если их вдруг найдут) грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до шести лет.

Полицейские в тысячный раз предупреждают: никогда не перезванивайте на незнакомые номера и не сообщайте данные своих банковских карт неизвестным людям.