В Кыштыме мошенники выманили у старушки почти двести тысяч рублей Автор: КР от Сегодня, 15:06 Категория: Происшествия 0 Каких только схем обмана доверчивых людей не придумают мошенники. На сей раз неизвестные позвонили 79-летней жительнице Кыштыма и представились сотрудниками популярной в прошлом финансовой пирамиды «МММ». Они внушили пенсионерке, что, спустя теперь уже 20 с лишним лет, участникам крупнейшей в истории нашей страны пирамиды положены солидные выплаты. Однако чтобы получить компенсацию, необходимо сообщить номер расчётного счёта в банке, оплатить страховку и понести ещё и другие расходы. Доверчивая бабушка неоднократно переводила на незнакомые счета деньги. В общей сложности мошенники выманили у неё 192 тысячи рублей. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить