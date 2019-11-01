В Кыштыме мошенники выманили у старушки почти двести тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 15:06 Категория: Происшествия

Каких только схем обмана доверчивых людей не придумают мошенники. На сей раз неизвестные позвонили 79-летней жительнице Кыштыма и представились сотрудниками популярной в прошлом финансовой пирамиды «МММ».

Они внушили пенсионерке, что, спустя теперь уже 20 с лишним лет, участникам крупнейшей в истории нашей страны пирамиды положены солидные выплаты. Однако чтобы получить компенсацию, необходимо сообщить номер расчётного счёта в банке, оплатить страховку и понести ещё и другие расходы.

Доверчивая бабушка неоднократно переводила на незнакомые счета деньги. В общей сложности мошенники выманили у неё 192 тысячи рублей.

Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.