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В Кыштыме мошенники выманили у старушки почти двести тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 15:06 Категория: Происшествия

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Каких только схем обмана доверчивых людей не придумают мошенники. На сей раз неизвестные позвонили 79-летней жительнице Кыштыма и представились сотрудниками популярной в прошлом финансовой пирамиды «МММ».

 

Они внушили пенсионерке, что, спустя теперь уже 20 с лишним лет, участникам крупнейшей в истории нашей страны пирамиды положены солидные выплаты. Однако чтобы получить компенсацию, необходимо сообщить номер расчётного счёта в банке, оплатить страховку и понести ещё и другие расходы.

 

Доверчивая бабушка неоднократно переводила на незнакомые счета деньги. В общей сложности мошенники выманили у неё 192 тысячи рублей.

 

Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.


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