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Двое жителей Кыштыма попались на уловки мошенников

Сегодня, 14:17 Категория: Происшествия
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В полицию Кыштыма почти каждый день обращаются местные жители с заявлениями о краже денег с банковских карт. В этот раз на уловку мошенников попалась 38-летняя женщина, которая лишилась 11 тысяч рублей.


Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на телефон жительницы нашего города поступило три сообщения о снятии денег с её счёта. Причём женщина не переходила по ссылкам и никому не сообщала номер банковской карты.


Лишился средств и 26-летний мужчина. Он разместил в интернете объявление о продаже кухонного гарнитура. Ему позвонил покупатель и сказал, что хочет перевести оплату, попросил продиктовать данные карты и смс-код. После этого со счёта жителя Кыштыма пропали 12,5 тысяч рублей.


В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ – «Кража».

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Теги: Кыштым Уловки мошенников Происшествие Кража денег

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