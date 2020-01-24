Жительница Кыштыма обогатила мошенников на 35 тысяч рублей

Сегодня, 21:01 Категория: Происшествия

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В полицию обратилась 37-летняя жительница Кыштыма. Она рассказала, что её знакомый разместил на сайте «Авито» объявление о продаже коробки передач от автомобиля стоимостью шесть тысяч рублей.

Вскоре нашёлся покупатель, который предложил перевести деньги за покупку на банковскую карту. Однако у продавца карты данного банка не оказалось, и он попросил помочь свою знакомую. Она согласилась, чтобы перевод был выполнен на её карту.

Ей позвонил «покупатель» и попросил номер карты. Доверчивая женщина сообщила не только номер своей карты, но и коды, которые дважды приходили ей по смс с незнакомого номера. Когда, наконец, мужчина велел продиктовать ему код, расположенный на обратной стороне карты, жительница Кыштыма заподозрила неладное, прекратила разговор и отключила телефон.

Позже, когда она его снова включила. Ей пришло уведомление о десяти пропущенных вызовах. Кроме того, с её карты девять раз были списаны различные суммы. В общей сложности она лишилась более чем 35 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и ни под какими предлогами никому не передавать данные своих банковских карт, не отвечать на незнакомые сообщения, не проходить по ссылкам.