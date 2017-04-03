Житель Кыштыма продавал баранов, а угодил в ловушку к мошенникам
Автор: КР от Сегодня, 11:10 Категория: Происшествия
Вчера 38-летний житель нашего города разместил на сайте «Авито» объявление о продаже баранов по цене пять тысяч рублей за голову. В объявлении указал номер телефона своей жены, на который вскоре позвонил мужчина, представившийся Александром. Покупатель сказал, что хочет приобрести трёх баранов и предложил перевести деньги на банковскую карту.
– Женщина согласилась и продиктовала незнакомцу данные о своей карте, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Ну, а дальше – дело техники. Мошенник получил доступ ко всем банковским счетам жительницы Кыштыма, которая под давлением перевела ему 17 тысяч рублей.
Эту сумму Александр получил к тому же методом шантажа. Мужчина потребовал от неё перевести ему 17 тысяч, иначе, по его словам, он опустошит все её банковские счета.
Полицейским уже удалось установить приблизительное местонахождение покупателя баранов. Его сотовый номер зарегистрирован на операторе связи «Мегфон-Кавказ».
Комментарии
В Кыштыме главным редакторам газет Челябинской области раскрыли секреты, как управлять конфликтами (Горожанин)
Интересно, кто так решил Уж не самого ли автора статейки, в которой вместо нормального, по существу, освещения весьма не простой темы "власть-СМИ-конфликты" льётся сладенький сиропчик о "кукурузе- >>>
Кыштымские хирурги осваивают современные методики проведения операций (Гость гость)
Это очень хорошо В Челябинске на такую операцию очередь на полгода вперёд Рад за Кыштым Действительно менее травматично и восстановление быстрее >>>
В Кыштыме главным редакторам газет Челябинской области раскрыли секреты, как управлять конфликтами (9193022937)
Ваше ёрничество неуместно Всегда такие семинары проводятся за счёт редакций и спонсоров >>>
В Кыштыме главным редакторам газет Челябинской области раскрыли секреты, как управлять конфликтами (Горожанин)
Многих интересовало взаимодействие власти и средств массовой информации От администрации Кыштымского городского округа каждый участник «Кукурузы» получил сладкий подарок – миниатюрный торт После >>>
Живые статуи, свадебный поезд... Жителей Кыштыма приглашают к обсуждению празднования юбилея города (Elena Scobeyus)
Уважаемая Лидия Декапольцева (Лисичкина) Вышлите, пожалуйста, качественную копию фотографии на электронный адрес нашей газеты Кроме того, пришлите воспоминаниями о семье прабабушки и о т >>>
Все комментарии