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Житель Кыштыма продавал баранов, а угодил в ловушку к мошенникам

Автор: КР от Сегодня, 11:10 Категория: Происшествия

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Вчера 38-летний житель нашего города разместил на сайте «Авито» объявление о продаже баранов по цене пять тысяч рублей за голову. В объявлении указал номер телефона своей жены, на который вскоре позвонил мужчина, представившийся Александром. Покупатель сказал, что хочет приобрести трёх баранов и предложил перевести деньги на банковскую карту.

 

– Женщина согласилась и продиктовала незнакомцу данные о своей карте, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Ну, а дальше – дело техники. Мошенник получил доступ ко всем банковским счетам жительницы Кыштыма, которая под давлением перевела ему 17 тысяч рублей.

 

Эту сумму Александр получил к тому же методом шантажа. Мужчина потребовал от неё перевести ему 17 тысяч, иначе, по его словам, он опустошит все её банковские счета.

 

Полицейским уже удалось установить приблизительное местонахождение покупателя баранов. Его сотовый номер зарегистрирован на операторе связи «Мегфон-Кавказ».

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