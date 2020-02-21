В Кыштыме задержаны наркосбытчики

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» задержали местного жителя, 1966 года рождения.



– У него был изъят свёрток с марихуаной весом 430 граммов. Мужчина собирал, сушил и хранил наркотическое растение в заброшенном огороде в одном из посёлков Кыштымского городского округа, после чего сбывал, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова.



В ходе осмотра участка задержанного было найдено ещё более 20 граммов наркосодержащих растений.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под домашним арестом. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.



По этой же уголовной статье заключена под стражу 37-летняя женщина, которая размещала закладки в тайнике в лесном массиве. Изъято наркотическое вещество «спайс» общей массой 2, 65 грамма.



В настоящее время устанавливается место, где подозреваемая приобретала запрещенные средства. Ей тоже грозит лишение свободы на срок до 20 лет.