В Кыштыме задержаны два торговца наркотиками

Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Общество

Сотрудники местного отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков изъяли у двоих жителей Кыштыма десять граммов синтетического наркотического средства «спайс». Они занимались сбытом наркотиков в нашем городе.

Возраст задержанных – 24 и 29 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, не связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Каждому грозит до 20 лет лишения свободы.

– В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» к нам поступило 10 обращений от жителей города, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Восемь из них – о фактах незаконного оборота наркотиков. Двое позвонили, чтобы получить консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. К административной ответственности за употребление наркотиков и уклонение от прохождения лечения привлечено пять человек.

Сотрудники полиции напоминают, что информацию о распространении наркотических средств можно сообщить по телефонам дежурной части: 4-46-61 или 02.