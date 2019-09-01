В Кыштыме арестован рецидивист-наркосбытчик Автор: КР от Сегодня, 14:47 Категория: Происшествия 0 В ходе досмотра у 30-летнего жителя нашего города полицейские обнаружили наркотическое вещество «спайс». Масса изъятого составила 0,416 грамма. – Этот мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за дела, связанные с наркотиками, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В этот раз в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере. Задержанный находится под арестом. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, в Кыштымском городском суде вынесен приговор двум жителям Верхнего Уфалея. Они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области два года назад при попытке сбыта наркотиков. Преступники маскировали их в пачках из-под сигарет. Суд назначил виновным наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить