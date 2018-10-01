В Кыштыме студент колледжа задержан за хранение и сбыт наркотиков Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Общество 0 Сотрудники патрульно-постовой службы и отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков кыштымской полиции обнаружили в машине 20-летнего студента местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа наркотическое вещество «спайс», которое хранилось и в пакете, и в банке из под кофе. – При личном осмотре у него обнаружили ещё два пакетика с уже расфасованным наркотическим веществом общей массой 17 граммов, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Также в машине находилось много маленьких пакетов, предназначенных для фасовки и дальнейшего распространения «спайса». Молодой человек сейчас находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как сообщалось ранее на сайте «КР», недавно прокуратура города Кыштыма направила в городской суд уголовное дело, фигурантом которого тоже стал студент местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа, который занимался сбытом наркотиков. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить