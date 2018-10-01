В Кыштыме студент колледжа задержан за хранение и сбыт наркотиков

Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Общество

Сотрудники патрульно-постовой службы и отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков кыштымской полиции обнаружили в машине 20-летнего студента местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа наркотическое вещество «спайс», которое хранилось и в пакете, и в банке из под кофе.

– При личном осмотре у него обнаружили ещё два пакетика с уже расфасованным наркотическим веществом общей массой 17 граммов, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Также в машине находилось много маленьких пакетов, предназначенных для фасовки и дальнейшего распространения «спайса».

Молодой человек сейчас находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее на сайте «КР», недавно прокуратура города Кыштыма направила в городской суд уголовное дело, фигурантом которого тоже стал студент местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа, который занимался сбытом наркотиков.