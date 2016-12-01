В Кыштыме у мужчины изъяли «синтетику»

Автор: КР от Вчера, 11:03 Категория: Происшествия

Вчера вечером сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков изъяли у кыштымца 1981 года рождения свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в нём находился синтетический наркотик общим весом 0,601 грамма.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 Уголовного кодекса РФ. За незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ранее он уже был судим, сейчас имеет статус безработного.