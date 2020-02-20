В Кыштыме вынесен обвинительный приговор за пособничество похищению человека

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По информации пресс-службы Кыштымского городского суда, в июле 2017 года Ивлин 1994 года рождения, Морозов 1994 года рождения и несовершеннолетний Жилин 2002 года рождения (все фамилии изменены!) направились в один из банных комплексов Кыштыма. Но Морозов отдельно от приятелей пошёл в сторону ДК металлургов. Ивлин и Жилин проследовали к помещению банного комплекса.

В заведении Ивлин встретил молодого человека 1997 года рождения, который проходил свидетелем по уголовному делу, возбужденному против Ивлина по факту хищения имущества. Ивлин попытался принудить свидетеля к даче ложных показаний в суде. Однако, когда тот отказался, у обвиняемого, совместно с несовершеннолетним Жилиным, возник преступный умысел, направленный на похищение несговорчивого мужчины.

Реализуя преступный умысел, Ивлин избил потерпевшего и потребовал от него собрать личные вещи, чтобы затем уехать вместе с ним, а также Жилиным и Морозовым из города Кыштыма. Потерпевший из страха перед обидчиками подчинился.

Потерпевшего против его воли привели к ДК металлургов. Встретив возле дома культуры Морозова, товарищи рассказали ему о планах перевезти «заложника» в Челябинск.

Ивлин и Жилин при пособничестве Морозова, действуя группой лиц без предварительного сговора, нашли такси и, не поставив в известность водителя о своих преступных намерениях, перевезли потерпевшего в областной центр.

Далее Ивлин дал указание Морозову снять квартиру для последующего удержания в ней потерпевшего. Ивлин требовал от потерпевшего изменить показания по уголовному делу, угрожая ему при этом угрозой убийством и уничтожением имущества.

Морозов снял на сутки квартиру. Ночью следующего дня Ивлин, находясь в квартире, освободил потерпевшего только после того, как тот пообещал дать в суде заведомо ложные показания по уголовному делу. Данное обещание потерпевшим было дано из страха за свою жизнь и имущество.

Подсудимый Морозов вину в предъявленном обвинении не признал и пояснил суду, что никакого отношения к похищению потерпевшего не имеет. До поездки в Челябинск он был не знаком с потерпевшим, а к поездке присоединился по приглашению Ивлина с целью сходить в кинотеатр и на спортплощадку. Ни о каких противоправных действиях в отношении потерпевшего они не рассказывали.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд признал принесение извинений подсудимым Морозовым потерпевшему. Кроме того, суд учёл положительные характеристики на Морозова и состояние его здоровья.

Морозов признан виновным в пособничестве похищению человека. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно, с испытательным сроком на два года.

Приговор обжалован осуждённым и его защитником.

В отношении Ивлина уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Постановлением старшего следователя в апреле 2019 года уголовное преследование по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего Жилина прекращено в связи с примирением с потерпевшим.