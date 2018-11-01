В Кыштыме наркосбытчик пытался запутать суд ложными показаниями

Автор: КР от Вчера, 12:25 Категория: Общество

В Кыштымском городском суде вынесен приговор по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. Оно было возбуждено в отношении молодого человека 1991 года рождения.

В марте этого года он по просьбе своей знакомой продал ей за 2 000 рублей пакетик с мефедроном, известным как «соль». В тот момент мужчина не догадывался, что стал героем проверочной закупки. Полицейские задержали его на месте преступления.

От начала расследования уголовного дела до вынесения приговора прошло почти восемь месяцев. Подсудимый свою вину не признал, а служителям Фемиды пояснил, что девушка его просто-напросто оговорила.

По его версии, в тот мартовский день он купил наркотики в Челябинске и тут же употребил их. После этого ему позвонила та самая знакомая, которая якобы пожелала вернуть ему долг частично деньгами, частично – запрещённым веществом.

Мужчина отправился к ней домой. Однако ни денег, ни наркотики, по его показаниям, в руки не брал – их ему подсунули стражи порядка. У судьи он просил смягчения наказания. Тем более что вместе с супругой воспитывает малолетнего ребёнка, а его родители – инвалиды, которые нуждаются в его ежедневной помощи.

Однако судья принял во внимание тот факт, что житель Кыштыма дважды судим – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за повторную езду в нетрезвом виде.

В результате наркосбытчика наказали лишением свободы на десять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили занимать должности, связанные с управлением транспортных средств на девять месяцев и 20 дней.

Приговор ещё не вступил в законную силу.