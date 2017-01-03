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В Кыштыме осудили мужчину, который пытался убить свою возлюбленную

Автор: КР от Сегодня, 11:43 Категория: Происшествия

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В Кыштымском городском суде вынесен обвинительный приговор жителю нашего города Александру Соколову 1988 года рождения. Он обвинялся в покушении на убийство своей сожительницы.

 

 Следствием установлено, что 16 апреля прошлого года он вместе с ней и общими знакомыми распивал спиртное в одном из частных домов на улице Максима Горького. Во время застолья между Соколовым и его второй половиной произошла ссора на почве ревности. Мужчина вышел во двор и вернулся уже с топором. И тут же ударил свою возлюбленную обухом по голове. Замахнулся и во второй раз, но брат потерпевшей выхватил топор и выбросил его из окна.

                        

Соколов скрылся с места преступления. Женщину доставили в Кыштымскую центральную городскую больницу. Сам дебошир нигде не работал, ранее привлекался к административной ответственности за распитие спиртного и появление в общественных местах в пьяном виде.

 

За умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и покушение на убийство подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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