В Кыштыме многодетный отец и его родственник организовали наркобизнес

Сегодня, 12:22 Категория: Происшествия

1 326

1

Кыштымский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчин 1981 и 1994 годов рождения. Ранее уже судимые за наркопреступления, они в очередной раз попали под статью 228.1 Уголовного кодекса – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Следствие установило, что в январе 2019 года обвиняемые, которые, кстати, приходятся друг другу родственниками, дважды приобретали героин общей массой около одного грамма для последующей продажи, что является особо тяжким преступлением. С февраля оба находятся под стражей. Подельники нигде официально не работали. У 38-летнего мужчины есть ребёнок, а у его младшего родственника и вовсе уже трое детей.

В суде дело рассматривалось с апреля. А в минувшую пятницу был вынесен приговор.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Елена Казакова, мужчины признаны виновными по нескольким частям уголовной статьи. Кроме того, у 25-летнего кыштымца ещё не истёк срок условного наказания, и тоже по аналогичной статье. В результате по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний ему назначено 12 с половиной лет отбывания в колонии строгого режима.

Второму, ко всему прочему, инкриминировался ещё и пункт «г» части четвёртой статьи 228.1. Уголовного кодекса – сбыт наркотиков в крупном размере. Доказано, что он сбыл ещё два с лишним грамма героина. В окончательном варианте ему вынесен приговор в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима, со штрафом в 100 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.