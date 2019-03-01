В Кыштыме полиция объявила настоящую войну наркоторговцам

Автор: КР от Вчера, 11:15 Категория: Общество

По итогам прошлого года в этой сфере выявлено 115 преступлений, из них раскрыто 80.

Но, судя по всему, в этом году данная статистика будет ещё выше. Наркоторговцев задерживают ещё чаще. Вот последние факты.

Задержан мужчина 1994 года рождения, не имеющий российского гражданства. Он продал своим знакомым в Кыштыме героин, общей массой один грамм. И женщина, и второй покупатель нигде не работают и ранее судимы.

Наркоторговец задержан сотрудниками кыштымской полиции и заключён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 и 3 стати 228.1 УК РФ – незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит лишение свободы от восьми до 15 лет.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, в отношении женщины 1987 года рождения составлен административный протокол по статье 6.8 КоАП – незаконный оборот наркотических средств. По отношению к мужчине применено более суровое наказание – возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. В местах лишения свободы он может провести до четырёх лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Блюстители правопорядка задержали ещё одного наркоторговца – местного жителя 1981 года рождения – ранее судимого за аналогичные преступления. Он сбыл героин весом 2,805 грамма. Сейчас заключён под стражу, где ожидает решения суда по уголовному делу по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.