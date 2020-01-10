В Кыштыме полиция разыскивает свидетеля кражи

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Фото предоставлено пресс-службой полиции Кыштыма

Полицейские обращаются к жителям Кыштыма с просьбой оказать содействие в поиске мужчины, который стал свидетелем преступления.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе полиции, в кулинарии «Фламинго» на улице Ленина была совершена кража. Подробности правоохранители пока не разглашают.

Если вы узнали мужчину на фото или знаете о его местонахождении, просьба позвонить по телефону дежурной части: 8 (35151) 4-46-61 или 02.