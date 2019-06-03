В Кыштыме неизвестные пытались ограбить ювелирную мастерскую Автор: КР от Вчера, 17:33 Категория: Происшествия 0 Фото предоставлено пресс-службой межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Полиция Кыштыма разыскивает грабителей, которые взломали дверь в торговом комплексе «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта и проникли в ювелирную мастерскую. Сейф с драгоценностями и деньгами им не удалось украсть, но они забрали сканер. Сумма ущерба составила 5280 рублей. Незадачливые грабители скрылись с места преступления на автомобиле ВАЗ-2114 белого цвета. Полиция просит кыштымцев, располагающих какой-либо информацией о данном автомобиле либо самой краже, позвонить в дежурную часть по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить