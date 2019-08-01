В Кыштыме полиция разыскивает пропавшую девушку Автор: КР от Вчера, 11:15 Категория: Происшествия 0 Фото предоставлено пресс-службой межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, 26-летняя Ирина Смирнова объявлена в розыск. Она ушла из дома и не выходит на связь с родственниками. Все, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, могут позвонить в дежурную часть по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61, 02 или 8-950-729-72-15. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить