В Кыштыме полиция разыскивает банного вора Автор: КР от Сегодня, 14:35 Категория: Происшествия 0 Фото предоставлено пресс-службой межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" Неизвестный мужчина украл кошелёк у администратора банного комплекса, расположенного на территории трикотажной фабрики на улице Фрунзе. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. По видеозаписи видно, что мужчина подошёл к столу администратора, немного подождал, затем зашёл с другой стороны стола, взял кошелёк и ушёл. В этот момент в помещение зашла девушка и что-то оставила на стойке. Видимо, она приняла мужчину за работника банного комплекса. – Ущерб составил три тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Мы просим тех, кто узнал похитителя или в курсе его местонахождения, позвонить в дежурную часть по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить