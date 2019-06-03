В Кыштыме полиция разыскивает банного вора

Автор: КР от Сегодня, 14:35 Категория: Происшествия

Фото предоставлено пресс-службой

межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский"

Неизвестный мужчина украл кошелёк у администратора банного комплекса, расположенного на территории трикотажной фабрики на улице Фрунзе.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. По видеозаписи видно, что мужчина подошёл к столу администратора, немного подождал, затем зашёл с другой стороны стола, взял кошелёк и ушёл.

В этот момент в помещение зашла девушка и что-то оставила на стойке. Видимо, она приняла мужчину за работника банного комплекса.

– Ущерб составил три тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Мы просим тех, кто узнал похитителя или в курсе его местонахождения, позвонить в дежурную часть по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02.